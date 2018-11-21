Nicosia Mall opens (list of shops+pictures)

Nicosia Mall opened on Wednesday after a small inauguration ceremony.
Around 10 am, the first customers started entering the shopping center. As announced, 92% of the shops will be operating on the mall’s opening day.
The inauguration was held by Nicosia Mall Holdings Chairman Marios Kalohoritis and Panayiotis Athienitis of Athienitis Contractors.
Fashion
ALE, ATTRATTIVO, AXEL, BERSHKA, BSB, CALVIN KLEIN JEANS, CAMICISSIMA, CELIO, COLLECTIVE, CRISLIA, DOROTHY PERKINS, EVANS, GUESS, JACK & JONES, MANGO, MARKS & SPENCER LONDON, MASSIMO DUTTI, MILLY’S STORY, NAPAPIJRI, NAVY & GREEN, NOTOS CLUB, PIAZZA ITALIA, PULL & BEAR, SACOOR BROTHERS, STRADIVARIUS, SUGARFREE, TERRANOVA, TOI & MOI, TOMMY HILFIGER, TOPSHOP TOPMAN, UNITED COLOURS OF BENETTON, WALLIS, WRANGLER & LEE, ZARA
Childwear
DPAM, FOX KIDS & BABY, MARASIL, MOTHERCARE
Cosmetics and beauty
BEAUTY BAR, BEAUTY LINE, HOLLAND & BARETT, KORRES, L’OCCITANE, MAC, NYX, PROFESSIONAL MAKE UP, RADIANT PROFESSIONAL MAKE UP, REFAN, TRENDS, YVES ROCHER
Accessories
KIPLING, RAMAZOTTI
Shoes
ALBA SHOES, ALDO, BRANDHOUSE, CALL IT SPRING, CHRYSANTHOU SHOES, CROCODILE, CROCS, ECCO, HARALAS, REEF, SHOEBOX, SHOEBOX KIDS, VANS
Jewelry and watches
ANNA MARIA MAZARAKI, FOLLI FOLLIE, LINKS OF LONDON, OXETTE, SWAROVSKI, SWATCH, YOU & ME WEDDING RING SHOP
Underwear
CALZEDONIA, INTIMISSIMI, OYSHO, TEZENIS
Sunglasses and eyeglasses
BRAND, GRAND VISION, KYRSOF, OJO, SKITSAS OPTICAL, SUNGLASS HUT
Sporting goods
ADIDAS, FAMOUS SPORTS, GET OUT, INTERSPORT, NIKE, PUMA, SKECHERS, THE NORTH FACE, UNDER ARMOUR
Travel products
COSTAS THEODOROU, TRAVEL STORIES
Technology
CYTA, FLYING TIGER, MTN, PUBLIC
Homeware
GEVOREST, LA MAISON, NESPRESSO, ZARA HOME
Gifts and others
IQOS, KANGARUCCI, LEPUS, LEPUS KIOSK, POW! THE SHOP, PREHISTORIC TREASURES
Services
ATHIENITIS SUPERMARKET, THE MALL KIOSK, BANK OF CYPRUS, GAP AKIS EXPRESS, MIELE HAIR SPA, PI & FI, TIME CONCEPT
Casual dining
AKAKIKO, AL RIFAI, BURGER KING, FRESHLY CHOPPED, CREPA LAND, KFC, PIZZA HUT, SUBWAY, TACO BELL, ZORBAS BAKERY
Restaurants
OCEAN BASKET, TAVERNAKI, TGI FRIDAYS, VERDE CAFERESTO,
Cafes
CAFFE NERO, COFFEE BERRY, COSTA COFFEE, STARBUCKS,
Desserts
CREMOSO GELATO ARTIGIANALE, LEONIDAS,
Entertainment
PLAYERS ARCADE, RIO CINEMAS
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