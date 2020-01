Classical Concert in Nicosia

Students of the Classical programme (Bachelors and Masters) present a variety of repertoire for solo instruments, voice and chamber music, as well as the University of Nicosia Classical Choir.

Programme:

Gulio Caccini: Tu ch’hai le penne Amore

Maria Gavriel, voice & Ms. Eleni Argiridou, piano

Jan Stefani / Grzegorz Fitelberg: Polonaise, from the Suite from the opera Cracovians and Mountaineers

Antoni Milwid: Andantino, from Sinfonia Concertante

Zhanneta Metallidi: Merry Procession

Göksu Ozcezarli, Cansu Ozcezarli & Servet Aksaray, violins

Zoltán Kodály: Intermezzo, from the opera Háry János

Servet Aksaray, violin & Anhelina Sopiga, piano

Frideric Handel: “Tutta raccolta ancor”, from the opera Scipione

Anna Symeonidou, voice & Ms. Eleni Argiridou, piano

Niels W. Gade: I. Andantino con moto & II. Allegro vivace, from Fantasiestücke, op. 43

Antonis Pafios, clarinet & Maria Mattheou, piano

F. Mendelssohn-Bartholdy: I. Adagio-Allegro moderato, from Sonata in F minor, op. 4

Cansu Ozcezarli, violin & Matin Bassami, piano

Camille Saint-Saëns: I. Allegretto and II. Allegro animato, from Sonata in E-flat major, op. 167

Antonis Pafios, clarinet & Anhelina Sopiga, piano

Alexander Gedicke: I. Allegro, from Sonata No. 1, in A major, op. 10

Göksu Ozcezarli, violin & Matin Bassami, piano

Wolfgang Amadeus Mozart: Friends, forget the cares

Arr. Wolfgang Koperski: Heaven is a wonderful place – Gospel

University Choir, Mr. Loizos S. Loizou, conductor

When

Thursday, January 23 at 7.30pm

Where

Cinestudio Nicosia

University of Nicosia

Location

Cost

Free admission

Contact

Email:

Phone:

22 841500

Website

Facebook Page