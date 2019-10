174 paediatricians on general health scheme

The number of paediatricians to have joined the General Health Scheme (GHS) has climbed to 174 after a group of 18 from Limassol yesterday announced they have signed up to the scheme.

The 18 are:

Simos Kitiris Argyris Argyrou Maria Strouthou Maria Pericleous Sylianides Panayiotis Pattas Christos Christofi Marios Neocleous Doria Stephanou Androulla Stefanou Androniki Pambori Photini Hadjidemetriou Charalambos (Charis) Mavros Nicolaos Christoforou Nicos Toumnbas Nitsa Kyriakou Toula Siamishi Elpiniki Rotsa Despo Eleftheriou

The 156 who had already joined are:

NICOSIA

Aurora Savvvidou Avraam Michail (Makarios Hospital Nicosia) Athena Demosthenous Miltiadous (Dali health centre) Alexia Christofidou Eleftheriadou Alkis Papadouris Anastasia Anastasiou Anastasia Symeou Andreas Kouzalis Andreas Stavrides Anna Georgiou Michailidou Anna Valanidou Mavronicola Artemis David Savva Athanasios Athanasiou Vaso (Vasiliki) Papavasiliou Yiorgos Papavasiliou Yianna Pieridou Zisaidou Galina Andreou (Makarios Hospital) Irene Violeti Irene Cotter Themistocleous (Latsia medical centre) Elena Christophorou Petsa Eleni Tziama Dupart (Makarios Hospital) Eli Armosti Shiakalli Evangelia Kallenou Michaelidou Evi Iracleous Theodorou Eftychia Stavrou Michailidou Eleni Stavrou Iliana Athinodorou Theodora Gonata Iliada Evripidou Ioanna Pericleous Ioannis Georgiou Ioannis Hadjiminas Kyriakos Hadjilambris Lakis Loizides Lambrini Yiannakide Myli Makis Solomou Maria Korneliou Neophytou Maria Petrou (Makarios Hospital) Maria Pieri (Makarios Hospital) Maria Siamounki (Makarios Hospital) Maria Finikaridi Marina Epiphaniou Savva Marios Vrikis Marios Georgiou Mikis Phylactou Myrofora Charalambous (Makarios Hospital) Niki Nicolaou Eleftheriou Nicos Persianis Petros Petrou Rebecca Georgiou Papapetrou (Makarios Hospital) Savvas Savva Savvoula Tyrimou Stavris Pipis Stella Mishiaouli Demetriou July Sahbenderian (Makarios Hospital) Xenia Corneliou Charalambos Dionysiou Charalambos Maimaris Charalambos Hadjigeorgiou Harris Charalambous Christos Economou Christos Rodoulis Christoforos Michaelides Christina Karaoli Chrysanthie Halloumaki Karageorgiadou

LIMASSOL

Eleftheria Constakoulaki (Limassol Hospital) Elli Siama Nicolas Kalogerou Pachalis Mantzinos Athos Nicolaou Anastasia Angeli Anastasia Armefti (Limassol Hospital Androniki Pambori Andros Georgiou Anna Hadjilaou Randevic (Kyperounta health centre) Vanta Koulounti Efstathiou Georgia Ioannou (Limassol Hospital) Yiorgios Markou Yolanda Siamisi (Limassol Hospital) Elena Soteriou (Limassol Hospital) Eleni Georgiou (Limassol Hospital) Kallinikos Pazouros Kyriakos Agathocleous Maria Kiranidou (Limassol Hospital) Maria Christoforou Agathocleous (Limassol Hospital) Michail Iasonides Neli Paphiti (Limassol Hospital) Panayiota Tantele (Limassol Hospital) Polis Polycarpou Renos Petrou Savvas Savoullas Chara Papageorgiou Christakis Theocharous Chysostomos Koualis

LARNACA

Adamos Hadjipanayis (Larnaca Hospital) Athanasios Michaelides Ekaterini Pavlidou Hadjikyriakou Vera Christofidou Yiorgios Kasis Yiorgios Hadjiantonis Yiannakis Yiannakos Yiannoula Neophytou (Larnaca Hospital) Elizabeth Efstratiou (Larnaca Hospital) Evanthia Vasiliadou (Larnaca Hospital) Theognosia Samara (Larnaca Hospital) Theodoros Theodorides Katerina Sarri Kyriaki Tsokkou Maria Argyrou (Larnaca Hospital) Maria Zamba Pastella Maria Tsappi Marios Soumakis Markos Loizides Michalis Papagregoriou Monica Michaelidou Panayiotis Prastitis Solon Solomou Stelios Stylianou Timotheos Timotheou Chrystalla Keliri Vasiliou (Larnaca Hospital)

FAMAGUSTA

Alexandra Demetropoulou (Famagusta Hospital) Anna Petrali Despo Economidou Efstratia Spaniou (Famagusta Hospital) Ioulia Balakina Myrofora Ioannou (Famagusta Hospital) Niki Vasouri (Famagusta Hospital) Xenia Mouzouri Alapai Panayiota Yeorgiou Skapoularou Paraskevi Thoma Marinou (Famagusta Hospital medical centre) Stavros Kalos Florida Kyriakou Christodoulos Mazeris Christos Kitazos

PAPHOS

Kalirroi Playiannakou Agni Anthi Andreas Eleftheriades Andreas Petrides Anthoulla Loizidou Efthymiou Artemis Polycarpou (Paphos Hospital) Yiorgos Loizides Yiorgos Petrou Yiannakis Kourides Theodoros Athinodorou Katerina Kaizer Vasiliadou (Paphos Hospital) Maria Paschalidou Marios Thrasyvoulides Maro Pala Nicolaos Konnaris Charalambos Neocleous Charaliaos Stylianou Christos Demetriou Chrysostomos Savva Chrystalla Demetriou Eleftheriade Chrystalla Ioannou (Paphos Hospital

